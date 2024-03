Am 1. Oktober 2023 wurde in der Kirche Maria Königin in Wallmerod der Abschiedsgottesdienst im Rahmen des Erntedankfestes gefeiert. An diesem Sonntag, 3. März, 10.30 Uhr, folgt die Profanierung des katholischen Gotteshauses, das dann an die Ortsgemeinde veräußert werden soll. Diese hat schon einige Ideen für die Verwendung des Gebäudes.

Foto: Markus Eschenauer