Waldjugendspiele schärfen die Sinne: 460 Kinder erforschen in Müschenbach die Natur

i Körperliches Geschick und Geschwindigkeit waren bei den Waldjugendspielen ebenso gefragt wie theoretisches Wissen über Flora und Fauna. Spielerisch und gemeinschaftlich wurden 460 Drittklässler aus den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald an das Thema Wald herangeführt. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer

Für 460 Kinder aus den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald hieß es am Mittwochvormittag: Ab in den Wald! Denn in Müschenbach machten erneut die Waldjugendspiele Halt, die in diesem Jahr bereits zum 41. Mal von Landesforsten Rheinland-Pfalz und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in verschiedenen Kommunen landesweit organisiert werden.