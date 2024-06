Plus Ransbach-Baumbach

Waldjugendspiele in Ransbach-Baumbach: Grundschüler rätseln rund um Baum und Natur

i Zusammen mit Patenförster Frank Krause (von links), Gabi Wieland, Thilo Becker, Friedbert Ritter und Detlev Nauen beantwortete die Klasse von Lehrerin Paquita Merz die Fragen von Umweltpädagogin Alena Schmidt. Fotos: Maja Wagener Foto: Maja Wagener

„Das riecht nach Zitrone: klar, eine Douglasie“, verblüfft ein Kind Carsten Frenzel an dessen Station, einem großen Tisch unter hohen Bäumen. Der Produktleiter Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben des Forstamts Neuhäusel ist einer von 60 Helfern, die die diesjährigen Waldjugendspiele im Stadtwald in Ransbach-Baumbach möglich machen, wie Friedbert Ritter, Leiter des ausrichtenden Forstamts in Neuhäusel, berichtet.