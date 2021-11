Wald aufgeforstet, statt Kamelle zu werfen: Karnevalisten aus Höhr-Grenzhausen pflanzen 4.000 Bäume

Manch ein Spaziergänger, der am Samstag seine Runden im Umfeld des Flürchens in Höhr-Grenzhausen drehte, mag sich über so viel Umtrieb im Wald gewundert haben. Der Grund: Im Laufe des Tages setzten rund 130 fleißige Helfer im Rahmen einer Baumpflanzaktion der Höhr-Grenzhausener Karnevalisten auf einer Fläche von rund 2,9 Hektar insgesamt 4211 Baumsetzlinge. Damit soll ein Beitrag zur Erhaltung der heimischen Natur geleistet werden. Die WZ war bei der symbolischen Erstpflanzung einer Stieleiche dabei.