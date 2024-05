Plus Westerwaldkreis

Wahlserie im Westerwaldkreis: Wie sollten die Kreise stärker kooperieren?

i In einigen Bereichen gehen die Kreise Westerwald, Altenkirchen und Neuwied bereits gemeinsam in die gleiche Richtung. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit ist denkbar. Foto: Markus Eschenauer

Acht Parteien beziehungsweise Wählergruppen treten bei der Kommunalwahl an, um in den Westerwälder Kreistag einzuziehen. Aber wie stehen die Bewerber zu den Themen, die die Menschen in der Region bewegen? Wir haben nachgehört und stellen jeweils sechs Antworten auf sechs Fragen gegenüber. Welche Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Westerwälder Landkreisen die Kreistagsfraktionen sehen, beantworten sie im letzten Serienteil.