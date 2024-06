Plus VG Hachenburg

Wahlen in der VG Hachenburg: Gemischte Gefühle nach den Ortsbürgermeister-Entscheidungen

i Im Internet und auf dem klassischen Weg mit Plakaten, Flyern und kleinen Präsenten gehen die Parteien auf Stimmenfang – auch im Westwald. Bundesweit gehen dafür im Jahr Hunderte Millionen Euro drauf. Foto: Röder-Moldenhauer

Jubel bei den einen, Enttäuschung bei den anderen, Kontinuität bei vielen: Die Gefühlslage nach der Wahl der ehrenamtlichen Ortsbürgermeister in den Dörfern der Verbandsgemeinde Hachenburg dürfte am Sonntagabend nach Auszählung der Stimmen recht gemischt gewesen sein. In Borod, Dreifelden, Heimborn, Heuzert, Mörsbach, Mündersbach und Nister fand aufgrund fehlender Bewerber gar keine Bürgermeisterwahl statt.