Sessenhausen

Die Wahl des neuen Sessenhausener Ortsbürgermeisters war für Sonntag, 26. April, terminiert. Doch wie in einer Handvoll anderer rheinland-pfälzischer Kommunen ist auch in dem Ort in der Verbandsgemeinde Selters die Wahl wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie geht Kandidat Helmut Lamp damit um? Der FWG-Mann ist einziger Bewerber um den Posten.