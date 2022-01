Die CDU Rennerod hat bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung im Haus am Alsberg Amtsinhaber Gerrit Müller offiziell für die Wahl zum VG-Bürgermeister am 20. März in Rennerod nominiert. Gemeindeverband und VG-Ratsfraktion stehen geschlossen hinter ihrem Kandidaten.