Wahl 2024: Karsten Lucke aus Lautzenbrücken kämpft um Wiedereinzug ins EU-Parlament

Karsten Lucke (49) aus Lautzenbrücken (hier auf einem Foto von 2022) hat „schnell in die Arbeit des EU-Parlaments reingefunden“. Besonders engagiert sich der Westerwälder für die Zusammenarbeit der Europäischen Union und außereuropäischen Staaten – vor allem mit Entwicklungsländern. So ist er nicht nur regelmäßig für Sitzungen in Straßburg und Brüssel, sondern auch auf Delegationsreisen in aller Welt unterwegs. Foto: Archivfoto: Genevieve Engel, European Union