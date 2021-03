Wäller wählen unter Corona-Bedingungen: Wahllokal in Montabaur ist trotz hoher Briefwahlquote gut besucht

Zwei Postkisten enthalten die Wahlbriefe des Stimmbezirks 056 in Montabaur. Eine deutlich größere Kiste bringt Desinfektionsmaterialien zum Vorschein, alkoholgetränkte Tücher, Sprühflaschen, Handschuhe, Masken und Papiertücher. So richtet sich die erste Schicht der Wahlhelfer in der Bürgerhalle des historischen Rathauses ein: Tische, Stühle und Acrylglasaufsätze sind bereits aufgestellt, die Materialien werden gemäß den Aufgaben und Abläufen verteilt. Ich habe die Position an der Wahlurne und bin damit zugleich für die Desinfektion der Wahlkabinen, der Kugelschreiber und des Türdrückers zuständig – die Putzfee sozusagen.