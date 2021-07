Wäller Unterstützung: Auch Wallmeroder retten im Ahrtal Menschen

Das 2019 gemeinsam mit dem Westerwaldkreis beschaffte Mehrzwecktransportfahrzeug (MZF) 3 der Feuerwehr Meudt wurde bereits am Mittwochabend, also am 14. Juli, gegen 19 Uhr im Rahmen einer überregionalen Rufbereitschaft alarmiert. Bei dem MZF 3 handelt es sich um ein geländegängiges Allradfahrzeug mit einer Ladepritsche und einer Seilwinde.

Wie die Wallmeroder Feuerwehr berichtet, machte man sich nach dem Sammeln in Neuwied gemeinsam mit anderen Einsatzkräften aus den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Rhein-Lahn und Westerwald, die von der Leitstelle Montabaur betreut werden, auf den Weg in den Landkreis Ahrweiler. Das Personal der ersten beiden Schichten stellte die Feuerwehr Meudt. Bei den folgenden Einsätzen waren dann auch Mitglieder anderer Feuerwehren aus der VG Wallmerod aktiv mit eingebunden.

Der erste Einsatz des MZF 3 dauerte bis zum späten Freitagnachmittag. Am Donnerstag und Freitag waren die Einsatzkräfte fast ausschließlich mit der Evakuierung von Personen aus Altenheimen und Krankenhäusern in Ahrweiler beschäftigt, da dort die Stromversorgung fehlte. Weil die Rettungsfahrzeuge wegen der Trümmer und beschädigten Straßen nicht überall hinkamen, gab es aber auch Situationen, in denen man Schwerverletzte einfach auf der Ladepritsche des Fahrzeugs lagerte und betreute und anschließend zur nächsten Verletztensammelstelle fuhr.

Zum zweiten Mal wurde das MZF 3 am Samstagmorgen angefordert. Um 10 Uhr traf man sich mit anderen Kräften aus dem Westerwaldkreis auf der Eichwiese in Montabaur. Von da aus ging es in einer Kolonne zum zentralen Sammelpunkt, den man zwischenzeitlich auf den Nürburgring verlegt hatte. Dank der guten Fahrzeugkonzeption wurde das MZF 3 direkt nach der Ankunft aus dem Verband herausgelöst, einer Bundeswehreinheit unterstellt und zwecks Aufräumarbeiten in die von der Flut stark betroffene Gemeinde Schuld abgeordnet. Hier pumpten die Wallmeroder Einsatzkräfte seither zahlreiche Keller aus und befreiten sie von Schlamm.

Führungskräfte aus der Verbandsgemeinde Wallmerod arbeiten mit in der technischen Einsatzleitung des Westerwaldkreises (TEL), die seit den ersten Stunden im Einsatzgebiet tätig ist. Die TEL unterstützt im Zwölf-Stunden-Wechsel in allen Aufgabenbereichen des Stabs. Derzeit ist sie mit der Betreuung des Bereitstellungsraums am Nürburgring beauftragt. Dort befinden sich Kräfte des Technischen Hilfswerks, der Bundeswehr, des Rettungsdienstes und Feuerwehreinheiten.

Die TEL ist mit dem Koordinieren der Einsatzkräfte und dem Sicherstellen des Nachschubs von Kraftstoff, Trinkwasser, Hilfsgütern, Pumpen und weiteren Dingen beschäftigt. „Erwähnenswert ist, dass spontan aus allen 14 Feuerwehreinheiten Feuerwehrleute bereit waren, diese Hilfsaktion aktiv zu unterstützen“, heißt es in dem Bericht.