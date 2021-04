Mit ihrer Doktorarbeit „Der Auger-Effekt in kleinen Molekülen“ gelang der gebürtigen Westerwälderin Miriam Weller die bislang weltweit bestmögliche Auflösung in einem Coltrims-Elektronenspektrometer. Doch was brachte die junge Wissenschaftlerin dazu, sich mit einem solch komplexen Thema der Grundlagenforschung zu beschäftigen?