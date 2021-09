Wie klingt eigentlich die Heide? Irgendwie sandig, oder? An solchen Dialogen zwischen Sebastian Schmidt und Dominik Eulberg entzündete sich der kreative Prozess der beiden Westerwälder Künstler, die die Filmmusik zu Jan Hafts Naturdokumentation „Heimat Natur“ schufen. „Am Ende“, so Eulberg, „sollte es so wirken, als seien die Bilder zur Musik ausgesucht worden.“