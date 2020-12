Westerwaldkreis

Bis mindestens Ostern werden im Westerwaldkreis keine Papiermülltonnen geleert und kein Sperrmüll abgefahren. Zudem sind auch die Mülldeponien in Meudt und Rennerod sowie die Verwaltung und der Betriebshof in Moschheim des Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetriebs (WAB) geschlossen. Gleich reihenweise fragen die Bürger nicht nur sich, sondern auch ihre Westerwälder Zeitung: Was hat die Papiertonne mit der Corona-Krise zu tun? Zumal jetzt auch ausgerechnet Altpapier sogar dringend für die Herstellung von Toilettenpapier und mehr gesucht ist. Und warum sorgt das Virus für die Schließung der Abfalldeponien?