Westerwaldkreis

Wie wird das Wetter an Weihnachten? Alle Jahre wieder beschäftigt uns diese Frage. Zu schön ist die Vorstellung von Heiligabend in einer verschneiten Westerwälder Winteridylle, zumal Corona uns in diesem Jahr reichlich Ruhe und „Stille Nacht“ beschert. Wie stehen die Chancen? Wir haben den Westerwälder Diplom-Meteorologen Björn Goldhausen aus Ettinghausen gefragt: