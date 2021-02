In einer Pressemitteilung hatte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel aus dem Kreis Neuwied gegen den Neubau eines DRK-Krankenhauses in Müschenbach als Zusammenlegung der beiden bisherigen Standorte Altenkirchen und Hachenburg ausgesprochen. An seiner Sicht der Dinge gibt es nun heftige Kritik vonseiten politisch Verantwortlicher aus dem Raum Hachenburg und Altenkirchen.