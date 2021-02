Mit ihren Einrichtungen sowie ihrer Arbeit auf den Straßen und in den Dörfern helfen die indischen Provinzen der Armen Dienstmägde Jesu Christi Menschen in oft schwierigen Lebenssituationen. Seit 1998 besteht eine intensive Partnerschaft zwischen ihnen und der Pfarrei St. Bonifatius Wirges. In der Pfarrei tragen Spenden und Aktionen mit dazu bei, den Dienst der Schwestern an armen und hilfsbedürftigen Kindern, Jugendlichen und auch alten Menschen zu unterstützen.