Die Ukrainehilfe in der Region rollt. Am Montagmorgen sollen zwei weitere Busse und drei Kleintransporter ein Auffanglager in der Nähe von Rzeczow im Südosten Polens erreichen. Das Ziel der von Matthias Distel organisierten und von der Max-Stillger-Stiftung sowie dem Limburger Unternehmer Marcel Kremer unterstützten Aktion: die ersten 100 von insgesamt mindestens 500 ukrainischen Kindern und Müttern ins Nassauer Land holen.