Für die Karnevalisten im Westerwaldkreis ist es hart: Wegen der Corona-Pandemie fallen (fast) alle größeren Veranstaltungen – Umzüge, Kappen- und Prunksitzungen et cetera – schon zum zweiten Mal wegen Corona aus. Normalerweise würde es an Schwerdonnerstag so richtig losgehen mit den tollen Tagen. Doch in dieser Session haben die Narren wieder eine dicke Träne in den Augen und müssen sich fast ausschließlich mit privaten Aktionen über Wasser halten.