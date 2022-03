Vorzeigeprojekt: Campingplatz in Seck setzt auf Nachhaltigkeit

Der Campingpark Weiherhof ist ein Vorzeigeprojekt in der Gemeinde Seck. Die Familie Neuberger hat den Campingpark im Januar 2021 übernommen und setzt verstärkt auf E-Mobilität. So wird unter anderem der Fuhrpark nach und nach gegen vollelektrische Fahrzeuge ausgetauscht. Eines der bereits beschafften drei Elektrofahrzeuge konnte bei einem Ortstermin seiner Bestimmung übergeben werden.

In den vergangenen Jahren ist auf dem Campingpark-Gelände viel passiert. Die Wasch- und Sanitärgebäude sind hochmodern und befinden sich nunmehr durch Bau und Sanierung in einem hervorragenden Zustand. Ein neues Sanitärgebäude komplettiert zudem den heutigen Bedarf. Der Campingpark ist seit vielen Jahren 5-Sterne-klassifiziert und rangiert ebenso lange aufgrund einer jährlichen Zertifizierung des Camping-Awards unter den besten 100 Plätzen in Europa. Seit Übernahme des Platzes durch die Familie Neuberger wurden laut Pressemitteilung bereits schon wieder rund 170.000 Euro investiert, weitere Investitionen stehen an.

Wegen der vorliegenden Eco Camping-Zertifizierung, aber auch aufgrund eigener Motivation der Bereiberfamilie laufen aktuell Projekte mit dem Ziel der Klimaneutralität des Betriebes. Der Fuhrpark wird durch vollelektrische Fahrzeuge ersetzt. Eines der bereits beschafften drei Elektro-Fahrzeuge konnte bei einem Ortstermin seiner Bestimmung übergeben werden. Für das nächste Projekt des Baus einer Infrastruktur mit Ladesäulen für E-Fahrzeuge hat die Gemeinde Seck bereits ihre Unterstützung zugesagt. Entsprechende vorbereitende Gespräche mit dem Energieversorger fanden kürzlich statt. Nicht nur den Campinggästen, sondern auch Bürgern sollen künftig Lademöglichkeiten angeboten werden.

Fortlaufend soll der Campingpark noch attraktiver werden. Das touristische Angebot wird ständig erweitert. Neuerdings werden Camping Pods, Mobilheime/Chalets und sogenannte Finkota-Fässer zur Vermietung angeboten.

„Unsere wunderschöne Liegewiese lädt unsere Besucher zum Sonne tanken und zum Baden ein. Während der gesamten Corona-Pandemie konnten wir durch ein zwischen der Gemeinde und dem Betreiber abgestimmtes Hygiene- und Schutzkonzept einen umfänglichen Sonnen- und Badebetrieb gewährleisten und so unseren Kindern und Jugendlichen Freizeitmöglichkeiten bieten, während die Schwimmbäder geschlossen waren“, erläutern die Neubergers.

Hervorragend ergänzt wird das touristisches Angebot durch zahlreiche Wanderwege (Wäller Touren) und das Radwegenetz Rheinland-Pfalz mit regionalen Anbindungen. Der Campingpark liegt direkt am Westerwaldsteig. Zudem besteht eine regionale Anbindung an den von der Gemeinde Seck mitfinanzierten und jährlich zertifizierten Premiumwanderweg „Hohe Hahnscheid“, der die Gemarkungen Seck, Irmtraut und Gemünden verbindet.

Zusätzliche Informationstafeln vermitteln den Campingparkgästen interessante Hintergründe auf die landschaftlichen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten. Besonders beliebt für Wanderer und kulturhistorisch Interessierte ist ein Besuch der Klosterruine Seligenstatt. Regionale Wanderverbindungen zu diesem historischen Ort aus dem Jahr 1181 sind ausgeschildert, auf den Informationstafeln sowie in den Wander- und Radwegkarten dargestellt.

„Ich bin sehr froh, dass interessierte große Camping-Betreiberfirmen nicht zum Zuge gekommen sind und unser Campingpark weiterhin inhabergeführt und mit Herzblut betrieben wird“, macht Ortsbürgermeister Johannes Jung deutlich. Die Gemeinde war bei der Suche nach einem neuen Betreiber und bei den vertraglichen Angelegenheiten von Anfang an eingebunden.

Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Familie Neuberger bezeichnet Jung als hervorragend, man unterstütze sich gegenseitig, beispielsweise auch, wenn es um die gegenseitige Bereitstellung des Maschinenparks der Bauhöfe geht. In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde die Parkbetreiber bei der Realisierung ihrer Bauprojekte und bei Maßnahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung aktiv unterstützen und begleiten. Das gilt auch für die Unterstützung bei der Erlangung von Förderungen aus Mitteln der Europäischen Union, Stichwort: Leader-Förderung.