Nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) unlängst Corona-Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen hat, drängt die Landesschülervertretung (LSV) auf die Durchführung von Impfaktionen an den Bildungseinrichtungen. Eine Schule, an der dies bereits vor den Sommerferien angeboten wurde, ist das Gymnasium im Kannenbäckerland in Höhr-Grenzhausen.