Vorfall in Salzburg: Dieb stiehlt 3000 Euro im Beisein von Hausbewohner

Ein dreister Dieb trieb in Salzburg (Westerwaldkreis) sein Unwesen. Das ist bisher bekannt.

Anzeige

Am Mittwoch, gegen 15.33 Uhr, meldete sich eine Person bei der Polizeiinspektion Westerburg und teilte mit, dass ein Unbekannter durch die geöffnete Tür in das Wohnhaus des Geschädigten gegangen sei. Dort habe der Unbekannte dann Schubladen durchwühlt, bis er durch den Geschädigten überrascht wurde. Der Unbekannte wünschte dem Geschädigten dann einen schönen Tag und verließ die Örtlichkeit. Kurz danach stellte der Geschädigte dann das Fehlen von circa 3000 Euro Bargeld fest. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt, teilt die Polizei mit. Es sei lediglich bekannt, dass der unbekannte Täter die Örtlichkeit mit einem silbernen Opel Astra verlassen habe.

Die Polizei fragt in der Pressemitteilung: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder der flüchtigen Person machen? Wer hat zum genannten Zeitpunkt andere verdächtige Wahrnehmungen in der Köln-Leipziger-Straße in Salzburg gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02663/98050 entgegen.