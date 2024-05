Plus Großholbach/Girod Vorfahrt auf L318 genommen: Junge Motorradfahrerin wird schwer verletzt Von Andreas Egenolf i Eine 16-jährige Motorradfahrerin wurde am Montagmittag auf der L318 bei Girod schwer verletzt, da ein Seat-Fahrer ihre Vorfahrt missachtet hatte. Foto: Andreas Egenolf Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der L318. Dabei stieß ein 65-jähriger Mann mit einer jugendlichen Motorradfahrerin zusammen. Die junge Frau wurde schwer verletzt. Lesezeit: 1 Minute

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag eine jugendliche Motorradfahrerin auf der Landesstraße 318. Gegen 13.30 Uhr war die 16-Jährige aus dem Westerwaldkreis mit ihrer Yamaha in Fahrtrichtung Montabaur unterwegs, während ein 65-jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis mit seinem Seat in Fahrtrichtung Nentershausen fuhr. Auf Höhe des Abzweiges nach Girod wollte der ...