In vielen Haushalten beginnt an diesem Wochenende, dem ersten nach dem Dreikönigstag, das Wegräumen der Weihnachtsdeko. In einigen Wohnungen ist dies sogar bereits erfolgt. Nicht so bei den Eheleuten Gabriele und Torsten Greis aus Hardt: Bei ihnen bleibt der weihnachtliche Hausschmuck in der Regel bis Maria Lichtmess am 2. Februar stehen beziehungsweise hängen.