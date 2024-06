Plus Westerwald Vor dem Achtelfinale am Samstag: Als Halbdänin innerlich zerrissen Von Camilla Härtewig i Redakteurin Camilla Härtewig ist halb deutsch und halb dänisch und weiß nun nicht, zu wem sie beim Achtelfinale am Samstag halten soll. Foto: Camilla Härtewig Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust. Man könnte meinen, Johann Wolfgang von Goethe hätte um mein Dilemma gewusst. Im Achtelfinale der Europameisterschaft treffen Deutschland und Dänemark am Samstag um 21 Uhr in Dortmund aufeinander. Mit deutschem Vater und dänischer Mutter bedeutet dies für mich innere Zerrissenheit. Zu wem soll ich bloß halten? Lesezeit: 2 Minuten

Gleichzeitig kommen Erinnerungen an 1992 auf, als Dänemark als Nachrücker für das verbannte Jugoslawien bis ins Finale kam und Deutschland mit 2:0 besiegte. Schlachtrufe wie „We are red, we are white, we are Danish dynamite“ („Wir sind rot, wir sind weiß, wir sind dänisches Dynamit“) hallen noch in meinem Hinterkopf ...