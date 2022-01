Kurz vor seinem Auftritt am Samstag, 22. Januar, in Hachenburg (20 Uhr in der Stadthalle) weist der Kabarettist HG Butzko über die Kulturzeit auf seinen aktuellen Newsletter „Ohjeh“ hin. Darin beschäftigt er sich mit den Gräben, die derzeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, durch die Gesellschaft gehen.