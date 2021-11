Von Nebelkappen und Mützen aus Zunderschwamm: Förster und VHS geben spannende Tipps auf Pilzwanderung

Mitten im herbstlich bunten Wald in Wirges, nahe Dernbach und Ebernhahn, scharen sich elf Menschen um einen grün gekleideten Mann: Förster Detlev Nauen aus Höhr-Grenzhausen bietet hier zusammen mit der Volkshochschule Wirges eine seiner beliebten Pilzwanderungen. Dass in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen gesammelt werden muss, sehen die Teilnehmer dem Ergebnis schließlich nicht an: Eine bunte Auswahl verschiedenster Pilze kann der Fachmann nach einer Stunde individueller Sammelzeit auf den bereitgestellten Biertischen auslegen.