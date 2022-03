Wenn in Westerwälder Kommunen der Sperrmüll abgeholt wird, bietet sich am Straßenrand im Anschluss oft ein unschönes Bild: Kleinere Elektrogeräte wie zum Beispiel Kaffeemaschinen, Toaster oder auch Staubsauger bleiben liegen, da Metallteile und Elektroschrott nicht auf diesem Weg entsorgt werden dürfen. Die defekten Geräte einfach in die graue Tonne zu werfen, ist allerdings ebenfalls verboten. Was können Bürger also tun?