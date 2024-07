Plus Westerwald

Von Horbach nach Paris: Wäller Quartett schnuppert Olympia-Luft

i Ein Foto mit dem Olympiamaskottchen gehört dazu: Fabian Schuckart, Tobias Psutka, Alexander Schmidt und Simon Schmidt (von links), berichten für unsere Zeitung von ihrem Ausflug nach Paris. Foto: Alexander Schmidt/ / honorarfrei

Vier Westerwälder in Paris – das kann in diesen Tagen nur „Olympia“ heißen. Und genauso ist es. Alexander Schmidt aus Horbach ist gemeinsam mit seinen Kumpels Tobias Psutka, Fabian Schuckart und Simon Schmidt am Freitag nach Frankreich aufgebrochen, um zum Auftakt der Spiele olympisches Flair zu schnuppern. Und für unsere Zeitung berichtet er live von den Erlebnissen der vier „Wäller Musketiere“ im Nachbarland.