In Dernbach steht ein Beherbergungsbetrieb, der allen Pandemiebeschränkungen trotzt. Die Gäste dürfen ungehindert ihre Unterkünfte beziehen, und der Hotelbesitzer hat Tag und Nacht, an sieben Tagen in der Woche sein Fünf-Sterne-Hotel geöffnet. Dabei sind weder der Gastgeber noch die Besucher notorische Pandemie-Verweigerer. Die Rede ist von einem feudalen Insektenhotel im Garten von Panfilo Napa in der Dr.-Domarus-Straße.