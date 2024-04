Plus Nisterau

Von England nach Nisterau: Musiker Tim Scott komponiert und produziert jetzt im Westerwald

i In der Mietwohnung, die der englische Musiker Tim Scott mit seiner Frau Tanja Krumm in Nisterau bezogen hat, ist nur Platz für kleines technisches Equipment (Foto). Sein richtiges Tonstudio hat er im Haus seiner Schwiegereltern eingerichtet. Dort komponiert und produziert er seine Songs. Foto: Röder-Moldenhauer

Er wuchs in Manchester auf, hat in den berühmten Abbey Road Studios in London Songs aufgenommen, Konzerte in ganz England gespielt, mit seiner Musik einige Sommer auf Ibiza für chillige Stimmung gesorgt und ist jetzt der Liebe wegen nach Nisterau gezogen: Die Rede ist von dem britischen Künstler Tim Scott, der kurz vor seinem ersten Auftritt im Westerwald steht.