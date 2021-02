Vor fast genau elf Monaten haben sie die erste Plexiglasscheibe angebracht, noch bevor Corona auch im Westerwaldkreis angekommen war. Seitdem arbeitet die HNO-Facharztpraxis Jacob/Stelzig in Höhr-Grenzhausen als offizielle Corona-Anlaufstelle auf Hochtouren. Doch was bedeutet es eigentlich für das Team, in einer Corona-Anlaufstelle zu arbeiten? Wir sprachen mit Dr. Roland Jacob und Praxismanagerin Rosa Gonzales über Abläufe und Stimmung in Pandemie-Zeiten.