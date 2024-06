Von der Fleischtheke ans Pflegebett: Zwei Quereinsteigerinnen aus dem Westerwald berichten

In der Betreuung von Pflegebedürftigen finden Beate Krenkel (links) und Sarah Mann nicht nur berufliche Erfüllung. Beide Frauen absolvieren derzeit als Quereinsteigerinnen im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Hachenburg eine Ausbildung zur Pflegefachfrau. „Gelernt“ wird dabei auch an der Puppe. Foto: Markus Kratzer