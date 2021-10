Als der bekannte Heimatkundler Hermann-Josef Hucke vor drei Jahren sein Haus inklusive Bibliothek in Daubach aus Altersgründen aufgab, um in eine kleinere, seniorengerechte Wohnung nach Wiesbaden zu ziehen, war schnell klar, dass er seinen großen Fundus an Publikationen über den Westerwald nicht würde mitnehmen können.