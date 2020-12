Westerwald

Seit zwei Wochen gilt in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in Geschäften. Während das Tragen einer Maske hauptsächlich zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus dienen soll, sind die Gesichtsbedeckungen für viele zum modischen und ausdrucksstarken Accessoire geworden.