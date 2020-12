Westerwald/Rom

Elf Jahre tourte der „Mahnende Mühlstein“ der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in Siershahn durch deutsche Großstädte und Bistümer. Seit Dezember vergangenen Jahres hat das 1,4 Tonnen schwere Mahnmal seinen endgültigen Platz im Vatikan in Rom. Jetzt hat der Westerwälder Verein unter dem Titel „Nur ein Stein – und doch so bewegend“ einen 416-seitigen Bildband herausgegeben, der die besondere Reise des tonnenschweren Mahnmals anschaulich präsentiert.