Es liest sich wie ein Märchen: Der ehemalige Pizzabäcker Andreas Görzen hat seine Berufung in der Malerei gefunden und eröffnet im April seine eigene Galerie in Hachenburg. Bis zur Selbstständigkeit als Künstler war es jedoch ein weiter Weg. Nur etwa 4 Prozent aller Künstler in Deutschland können von ihrer Kunst leben. Andreas Görzen ist mittlerweile einer von ihnen.