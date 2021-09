Vom Land ausgezeichnet: Realschule in Nentershausen ist jetzt Digitale Schule

„Digitales Lernen muss man leben.“ So die Überzeugung von Schulleiter Stephan Szasz von der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Nentershausen, die gerade als Digitale Schule ausgezeichnet wurde. Wie die Verbandsgemeinde Montabaur als Schulträger mitteilt, reiche es nicht aus, einfach ein paar Tablets, Whiteboards und eine eigene Homepage zu haben, vielmehr müsse die ganze Schulgemeinschaft hinter dem integrierten Konzept von digitalem Lernen und Arbeiten stehen – und die technische Ausstattung müsse stimmen.