Vom Gastwirt zum bekannten Künstler: Wie Alfons Kurtenacker aus Ruppach-Goldhausen Kunst am Tresen erschuf

Wer vor einigen Jahren in der Gaststätte „Sonnenhof“ in Ruppach-Goldhausen ein Bier bestellte, musste damit rechnen, dass sein Konterfei am nächsten Tag an der Wand von Gastwirt Alfons Kurtenacker hing. Nicht etwa, weil wieder einmal ein Gast die Zeche prellen wollte und fortan steckbrieflich gesucht wurde. Nein. Vielmehr weil Kurtenacker wieder zu Stift und Block griff und eines seiner kunstvollen Porträts malte. Dabei kam der Wäller eher zufällig zur Malerei, wie seine Frau und Tochter heute erzählen.