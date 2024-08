Plus Montabaur Volksfest zu Ehren der Kirche: Kirmesprogramm lockt Tausende nach Montabaur Von Katrin Maue-Klaeser i Der Große Markt ist der zentrale Spielort der Montabaurer Kirmes, vor der Bühne ist abends das Gedränge groß. Foto: Katrin Maue-Klaeser Das Kirchweihfest hat Tausende Besucher in die Kreisstadt gelockt, die sich dort vier Tage lang bestens amüsieren konnten. Ehe die Kirmes mit dem traditionellen Feuerwerk endete, gab es am Montag einen Krammarkt und natürlich einen weiteren Tag mit reichlich Livemusik. Lesezeit: 2 Minuten

Nach einem tollen Start mit Böllerschüssen, Umzug, Fassanstich, Musik und Freibier am Freitag nahm das Volksfest seinen geplanten Verlauf – daran konnten auch ein Platzregen am Samstagnachmittag und mehrere Schauer am Sonntag nichts ändern. Der Rummel auf der Eichwiese war Ziel vieler Familien, während bei Livemusik, Getränke- und Essensständen in ...