Plus Nentershausen Volksfest rund um St. Laurentius: Nentershausen ruft zur Kirmes Von Andreas Egenolf i Am Kirmessamstag heizt die Coverrockband Inside Out im Nentershäuser Festzelt ein. Foto: Meik Merkelbach Die Vorbereitungen für die Nentershäuser Kirmes laufen auf Hochtouren: Vom 9. bis 12. August lockt die Gemeinde mit einem vielfältigen Programm. Lesezeit: 1 Minute

Am Vorabend der Kirmes, Donnerstag, 8. August, startet in der Stadionklause am Eisbachtalstadion ab 19 Uhr eine Kirmes-Warm-up-Party. Die Kirmesfeierlichkeiten im Festzelt an der Eppenroder Straße beginnen am Freitag, 9. August: Ab 20 Uhr spielt die Coverband Fohr Five, der Eintritt kostet 8 Euro. In der Stadionklause legt DJ Eby ...