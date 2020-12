Rennerod

Mit geschlossenen Augen hat Nico Traut seinen ersten Auftritt bei „Voice of Gemany“ grandios gemeistert. Mit Gold auf der Stimme sang er seine eigene Version von „Play with Fire“ von Nico Santos so überzeugend, dass die Juroren dieser zehnten Staffel um die Wette buzzerten, um den jungen Renneröder in ihr Team zu bekommen. Am Ende entschied er sich für jenen Nico Santos. Jetzt steht für den 22-Jährigen der zweite Schritt, die Battles, an. Kann der Renneröder auch hier überzeugen? Eine andere Kandidatin der Castingshow drückt ihm dabei auf jeden Fall ganz besonders die Daumen.