Sich selbst und gleichzeitig anderen etwas Gutes tun: Diese Möglichkeit bietet der virtuelle Spendenlauf gegen Gewalt zugunsten der Frauenhäuser in der Region. „In Rheinland-Pfalz, vor allem im Norden, fehlen mehr als 300 Plätze in Frauenhäusern“, macht Beate Ullwer deutlich. Die Gleichstellungsbeauftragte für den Westerwaldkreis hat schon im vergangenen Jahr selbst am Spendenlauf teilgenommen und rührt jetzt kräftig die Werbetrommel.