Vier Künstler stellen im b-05 aus: Fotos im Bunker als Zeichen der Solidarität

„Einsamkeit – Isolation – Solidarität“, unter diesem Motto steht eine bemerkenswerte Fotoausstellung, die am Samstag im Kunst-, Kultur- und Naturzentrum b-05 im Stadtwald bei Horressen eröffnet wurde und die bis Ende August in drei Bunkern des ehemaligen Nato-Munitionslagers zu sehen ist. Bemerkenswert ist sie in zweierlei Hinsicht: Zum einen, weil vier ganz verschiedene, international renommierte Fotografen ihre facettenreichen Arbeiten in einer Fotostrecke quer durch Europa vorstellen. Zum anderen, weil jedes Bild für sich eine Geschichte über das Alleinsein oder Einsamkeit und über den Alltag mit einer Bedrohung erzählt.