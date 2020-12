Limbach

Gloria Mundi, Lohrer Rambur, Der Schöne aus Boskoop, Kesseltaler Streifling, Westerwälder Grünling – die wohlklingenden Namen alter Apfelsorten zeigen an, welche Wertschätzung man einst der Kulturfrucht entgegenbrachte. Der Pomologe und Obstbaumpfleger Ralf Melber gab in Limbach bei der Reihe „Heimat unter der Lupe“ einen Einblick in das weite Feld der Apfelkunde. Nicht nur die alten Sorten, die wirtschaftlich keine Rolle mehr spielen, liegen Melber am Herzen, ihm geht es auch um das reiche Erfahrungswissen rund um Standorte, Schnitt und Veredelung, das in Vergessenheit zu geraten droht.