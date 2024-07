Plus Westerwald

Viel mehr Spenden an Brot für die Welt: Wäller gaben 2023 über 37 000 Euro

i Kleinbäuerin Claudine Hashazinyange (26) erntet Kräuter. Sie ist eine Teilnehmerin des Programms von Ripple Effekt. Die Partnerorganisation von Brot für die Welt fördert landwirtschaftliche Entwicklung, Ernährungssicherung, Armutsbekämpfung und Gleichstellung der Frau. Foto: Kathrin Harms/Brot für die Welt

Wie das Evangelische Dekanat Westerwald in einer Pressemitteilung mitteilt, hat Brot für die Welt hat im vergangenen Jahr 5.091.869 Euro aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein deutliches Plus in Höhe von 361.691 Euro (7,64 Prozent).