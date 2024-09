Plus Westerwaldkreis

Viel Lob, aber auch Kritik an WW-Landrat Schwickert: Kreistagsfraktionen formulieren Wünsche

i Wer wird nach der Wahl im kommenden Jahr 2025 die Geschicke des Westerwaldkreises lenken? Achim Schwickert ist bereit, dann noch einmal für vier Jahre auf dem Chefsessel Platz zu nehmen. Foto: Markus Eschenauer

Landrat Achim Schwickert (CDU) tritt im kommenden Jahr noch einmal an. Zwar nur für vier Jahre, also bis er das Rentenalter erreicht haben wird, aber immerhin. Nicht wenige Menschen im Westerwaldkreis dürfte diese Nachricht freuen. Aber was sagen die anderen Parteien dazu und wie bewerten sie Schwickerts Arbeit? Einiges an Kritik ist in den Antworten auf eine Anfrage unserer Zeitung durchaus enthalten.