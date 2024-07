Via Praktikum direkt in die Ausbildung: Pierre Mosbach aus Eitelborn hat die Zeit gut genutzt

Pierre Mosbach aus Eitelborn hat einen ersten großen Schritt auf seinem Karriereweg gemacht. Dank eines Praktikums im Rahmen der „Freiwilligen Handwerkszeit im Westerwaldkreis“ fand er kürzlich den Einstieg in seine berufliche Zukunft. In wenigen Tagen beginnt er die duale Ausbildung als Fliesen-, Platten-, und Mosaikleger bei der Firma Werkgut Weimbs in Montabaur. Foto: Denise Nuß/HwK Koblenz