Plus Wirges VHS Wirges veröffentlicht Sommerprogramm: Silber schmieden, grillen und trommeln Von Maja Wagener i Sich ein Didgeridoo bauen: Das können Interessierte in einem Kurs der VHS Wirges am Samstag, 16. März. Foto: Andrea Ströder/VHS Wirges Lesezeit: 2 Minuten Spannende Kurse hat die Volkshochschule (VHS) Wirges im neuen Semester im Programm. Wer schon immer mal ein Didgeridoo selbst bauen, einen Silberring schmieden oder unter Männern grillen lernen wollte, hat dazu in den kommenden Monaten Gelegenheit. Und auch Sprachen und Sport werden in vielen Facetten angeboten.

Los geht's mit einem Trommelworkshop Nach dem Trommelworkshop an diesem Freitag, 1. März, um 17 Uhr ist der Didgeridoo-Bau- und Spielkurs am Samstag, 16. März, für Musikliebhaber, die sich weiterbilden möchten, lohnend. Schlägt das Herz eher für die schamanische Flöte, ist am Sonntag, 17. März, die Gelegenheit, selbst eine zu bauen ...