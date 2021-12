In einer außergewöhnlichen Haushaltssitzung hat der Montabaurer Verbandsgemeinderat am Donnerstagabend einen ebenso außergewöhnlichen Jahresetat beschlossen. Wegen der pandemischen Lage fanden die Beratungen und die Abstimmung komplett digital per Videokonferenz statt – trotz der pandemischen Lage konnte schließlich ein rekordverdächtiges Zahlenwerk verabschiedet werden, das Investitionen in Höhe von 28,5 Millionen Euro vorsieht.